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طيران الاحتلال ينفذ غارة تستهدف حي الشابورة وسط مدينة رفح

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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