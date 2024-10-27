الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه عوائل شهداء الدفاع عن امن البلاد: الخطوة الشريرة للكيان الصهيوني قبل ليلتين لايمكن تضخيمها او الاستهانة بها

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :