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قائد الثورة: لا يجب تضخيم الخطوة الشريرة الاخيرة للكيان الصهيوني ولا الاستهانة بها

قائد الثورة: لا يجب تضخيم الخطوة الشريرة الاخيرة للكيان الصهيوني ولا الاستهانة بها
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله اليوم الاحد، جمعا من عوائل شهداء الدفاع عن امن البلاد، ان الخطوة الشريرة للكيان الصهيوني قبل ليلتين لايمكن تضخيمها او الاستهانة بها .

العالم - ايران

وأكد قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء: لا ينبغي تضخيم اعتداء الكيان الصهيوني الذي حدث قبل ليلتين أو التقليل منه. يجب أن يتم إرباك حسابات الكيان الصهيوني، هؤلاء لا يعرفون إيران، ولا يعرفون شباب إيران. إنّهم لا يعرفون الشعب الإيراني، ولم يتمكّنوا، بعد، من فهم قوّة الشعب الإيراني وقدراته وابتكاره وإرادته بالنّحو الصحيح. يجب علينا أن نفهمهم هذه الأمور.

وأشار سماحته إلى أن تحديد كيفية تفهيم قوة وإرادة الشعب الإيراني للكيان الصهيوني هو من مسؤولية المسؤولين، وينبغي القيام بما فيه مصلحة هذا الشعب والبلاد.

واعتبر قائد الثورة ان الحفاظ على الامن النفسي للمجتمع مهم جدا وقال : ان زرع الخوف والشك في قلوب الناس مرفوض والقران الكريم واضح في هذا الشان.

يتبع ..

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