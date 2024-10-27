هلاك 18 جنديا للاحتلال خلال 48 ساعة في العدوان على لبنان

العالم - فلسطين

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن النقيب احتياط عميت حيوت من حيفا، والرقيب أول جلعاد المالح من القدس المحتلة، قتلا في معارك لبنان.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أمس، مقتل 8 جنود على الأقل في معارك جنوبي لبنان، مما يرفع عدد قتلى الجيش إلى 18 خلال 48 ساعة.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة 61 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ48 الأخيرة.

كما أعلن الجيش مقتل 52 ضابطا وجنديا “بنيران صديقة وحوادث عملياتية”، في حين أصيب 1152 عسكريا “بنيران صديقة وحوادث عملياتية” منذ بداية الحرب في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأضاف الجيش أن 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان، جروح 42 منهم خطيرة.

كما كشف الجيش عن إصابة 5150 عسكريا منذ بداية الحرب، إصابة 764 منهم خطيرة.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن استشهاد ألفين و574 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 387 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.