الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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قائد الثورة الاسلامية:الحفاظ على الامن النفسي للمجتمع مهم جدا وان زرع الخوف والشك في قلوب الناس مرفوض والقران الكريم واضح في هذا الشان

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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