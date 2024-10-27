جنين بؤرة مواجهات وسط وصول الضفة لمنحنى خطير

العالم - مراسلون

أفادت مراسلة العالم في جنين أن القوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في ساعات الفجر الأولى بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين.

وقالت إن مجموعة شبان جنين، استهدفت آليات الاحتلال بعبوات ناسفة، حيث أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب: "تمكن مقاتلونا من استهداف قوات العدو المقتحمة فجر اليوم لبلدة سيلة الظهر بعبوة ناسفة شديدة الانفجار وحققوا إصابات مؤكدة".

وتابعت مراسلة العالم ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين التي شهدت تصعيدات خطيرة بعد السابع من أكتوبر، وسيرت دوريات عسكرية في شوارع البلدة دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وأوضحت مراسلة العالم أن بلدة يعبد تضم 3 بؤر استيطانية مستحدثة وأكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة قرب البلدة، كما تزامنت اعتداءات المستوطنين مع موسم قطف الزيتون في بلدة يعبد، ما جرت إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

وتابعت أنه، عادة ما يكون تنسيقا بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي حيث يقوم المستوطنون بالاعتداءات تحت حماية الاحتلال.

كما أفادت مراسلة العالم أن الضفة الغربية وصلت لمنحنى خطير حيث بدأ وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتنفيذ خطة باستهداف أكبر للأراضي الفلسطينية وتوسيع السيطرة عليها من خلال إطلاق يد المستوطنين عليها.

وتجري هذه الإعتداءات بصمت وبموازاة العدوان الإسرائيلي على غزة، في الوقت الذي قام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير بتسليح مئات الآلاف من المستوطنين في الضفة الغربية.

وذكرت مراسلة العالم نقلا عن مؤسسات بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 1011 فلسطينيا بعد 7 أكتوبر وتعرضوا للتنكيل والتعذيب، الى جانب 762 شهيدا، بينهم 166 طفلا في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا قضاء الخليل، وداهمت عدة منازل وعبث بمحتوياتها، قبل أن تعتقل كلا من إسماعيل أبو زلطة ، وحسن سعود بشير سليمية ، ومحمود فرج الله، ونسيم المصري.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل أسير محرر في مدينة الخليل، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، وحطمت مدخل أحد المنازل، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان خلال اقتـحامها لحي نزال بمدينة قلقيلية.