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قائد الثورة الاسلامية:يجب ان يعلم الصهاينة من هو الشعب الايراني وابنائه وهذا الفكر والدافع والشجاعة واستعداد لديه يعزز الامن ويجب الحفاظ عليه

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

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