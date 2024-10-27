الضاحية تشهد أعنف 7 غارات منذ بدء العدوان الاسرائيلي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الضاحية الجنوبية لبيروت، ان الاحتلال الاسرائيلي استمر في قصف الضاحية الجنوبية لبيروت الا ان المفارقة كانت ان البيانات التحذيرية أتت في وقت متأخر من الليل وسرعان ما بدأ الاحتلال الاسرائيلي بشن غاراته علی الضاحية الجنوبية.

وتابع مراسل العالم ان الغارات الاسرائيلية طالت منطقة الجاموس والحدث وشهدت منطقة برج البراجنة أعنف الغارات.

ووصف مراسل العالم، الغارات الاسرائيلية الاخيرة علی ضاحية جنوب بيروت، بأنها الأعنف منذ بدء العدوان مؤكداً ان سحباً من الدخان الاسود غطت سماء الضاحية علی مساحة جغرافية واسعة جداً بحيث تشمل كامل منطقة الضاحية الجنوبية.

وأشار الی ان دوي الانفجارات الناجمة عن القصف وصل الی مدينة بيروت وقضاء كسروان وهذا ما يؤكد مدی شدة القصف الصهيونية وانواع الصواريخ التي يستخدمها في عدوانه الاخير علی الضاحية الجنوبية.

وأكد مراسل العالم ان هدوء حذر يسود الاجواء حالياً في الضاحية الجنوبية، رغم ان السنة اللهب لاتزال تتصاعد من الأماكن المستهدفة، موضحاً ان الاحتلال الاسرائيلي لايزال يعوض عن هزائمه في ميدان المواجهة مع قوات المقاومة بقصف المناطق المأهولة بالسكان في لبنان.