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اعلام الاحتلال: 5 قتلى على الاقل بحادث دهس شاحنة للجنود شمال تل ابيب

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

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