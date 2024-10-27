الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: هناك عالقون اسفل الشاحنة حتى هذه اللحظة جراء عملية الدهس شمال تل ابيب وحالتهم حرجة

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :