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اعلام الاحتلال: مركبات اسعاف تواصل التوجه الى موقع عملية الدهس قرب مقر الموساد شمال تل ابيب

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

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