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قائد الثورة الاسلامية:البعض يتصورون انه من اجل ضمان الامن لاينبغي اللجوء الى ادوات حساسة كالصواريخ بعيدة المدى

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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