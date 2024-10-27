الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية:مايحفظ امن اي بلد هو قوته الوطنية والقوة في كافة المجالات كالعلم والاقتصاد والدفاع والتسلح وهي اشياء تضمن امن البلاد

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :