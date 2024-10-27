طهران تؤکد بحق الرد علی 'اسرائيل'وتطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة

العالم - إيران

إيران جبل لا تهزه الرياح، فكيف إذا كانت مجرد مفرقعات؟ بهذه العبارات جاءت ردود أفعال الإيرانيين على الاعتداء الإسرائيلي على بلادهم.

فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في ايران بسيل من النكات والسخرية على حجم وشكل هذا الاعتداء، وصفت الصواريخ الاسرائيلية المستخدمة بمجرد مفرقعات لا أكثر.

أما ردود أفعال المسؤولين فكانت حاسمة لجهة الرد على العدوان.. وأكد الرئيس مسعود بزشكيان أن الرد على أي حماقة سيكون بحكمة وذكاء، مشددًا على أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعًا عن أرضه.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لا يوجد أي تقييد في الدفاع عن مصالح إيران وسلامة أراضيها. وأرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها حق بلاده القانوني في الرد.

بدوره أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الرد على الاعتداء الإسرائيلي حتمي، معتبرًا أن الولايات المتحدة شريكة ومسؤولة رئيسية عن كل الجرائم واعتداءات كيان الاحتلال في المنطقة.

وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الايراني: "إن لإيران الحق في الدفاع عن أراضيها والحق المشروع في الرد. الكيان الصهيوني أصبح أضحوكة العالم في مواجهته مع إيران.

على أمريكا وقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان والحد من عدم استقرار وانعدام الأمن في المنطقة".

عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان إسماعيل كوثرى، قال إن الرد الإيراني سيتم في أفضل وقت مع مراعاة جميع الجوانب والمصالح الوطنية، مضيفا أنه 'سيكون الرد مؤلمًا جدًا للصهاينة.'

وطالبت طهران مجلس الأمن بعقد اجتماع عاجل لبحث الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها ومحاسبة كيان الاحتلال، لكنها استبقت الاجتماع بانه لا أمل منه في تحقيق نتيجة بسبب مشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى داعمة لكيان الاحتلال.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية أعلنت أن طائرات العدو الإسرائيلي شنت عدوانها السافر على الأراضي الإيرانية مستخدمة المساحة المتوفرة لدى الجيش الأمريكي في العراق، مؤكدةً أن إيران تحتفظ بحق الرد القانوني والمشروع.