رئيس الموساد يزور هذه الدولة العربية بحثا عن 'صفقة تبادل' الأسرى

العالم - فلسطين

وذكرت القناة "12" العبرية الخاصة أنّ رئيس الموساد سيتوجه اليوم، إلى قطر بهدف إجراء مباحثات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حماس، بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأنّ، برنيع سيلتقي رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في محاولة لوضع مخطط جديد لصفقة الرهائن بعد استشهاد السنوار.

وفي وقت سابق السبت، أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة بياناً، أكدت فيه أنّ "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل المماطلة".

ونقلت هيئة البث العبرية، عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين خلال تظاهرهم أمام مقر وزارة الأمن في تل أبيب (الكرياه)، أنهم "يتخوفون من مماطلة نتنياهو، وعدم سعيه لإنجاز صفقة تبادل مع حركة حماس".

وأضاف بيان العائلات أن "نتنياهو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط". وأوضحت القناة "12" أنّ عائلات المحتجزين "تجمعوا أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وشددوا على أن ذويهم يموتون في الأنفاق وينتظرون دولة إسرائيل تنقذهم".

والسبت، قال مصدر قيادي في حركة حماس، إن "الحركة كانت ولا تزال تتعامل مع مقترحات وقف النار في غزة ومع جهود الوسطاء، سواء المصريين أو القطريين، بكل إيجابية".