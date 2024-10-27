الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة الجهاد الاسلامي:عملية غليلوت رد طبيعي على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا المقاوم الصامد

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :