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حركة الجهاد الاسلامي:المقاومة مازالت تمسك بزمام المبادرة وهي على استعداد لتوجيه الضربات المؤلمة للكيان الغاصب

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

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