الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: اطلاق نار على سائق حاول تنفيذ عملية دهس شمالي القدس

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :