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اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حزما بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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