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اطلاق صفارات الانذار في 22 بلدة بمنطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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