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حزب الله يعلن استهداف جنود للاحتلال في موقع المرج بمسيرة انقضاضية اصابت اهدافها بدقة واوقعتهم بين قتيل وجريح

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

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