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حزب الله: استهدفنا بمسيرة انقضاضية تجمعا لقوات العدو الاسرائيلي شمال شرقي مستوطنة المنارة واوقعناهم بين قتيل وجريح

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

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