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مصادر لبنانية:3 شهداء بغارة لطائرات الاحتلال استهدفت منزلا في بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

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