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استشهاد 3 اشخاص بعد استهداف مسيرة اسرائيلية سيارة غربي قضاء بعلبك

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

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