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حزب الله: استهدف مجاهدونا تجمعا لقوات العدو عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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