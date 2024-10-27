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السودان يعلن موقفه من العدوان الصهيوني على ايران

السودان يعلن موقفه من العدوان الصهيوني على ايران
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

ادانت الحكومة السودانية العدوان الصهيوني على ايران باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة إيران.

العالم - السودان

وقالت الخارجية السودانية في بيان:"ترفض وزارة الخارجية العدوان الإسرائيلي علي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة إيران، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الدوليين.

كما تدين الوزارة تواصل الإعتداءات علي لبنان وسوريا، والعدوان الإسرائيلي المستمر علي الشعب الفلسطيني".

يذكر أنه وعلى الصعيد الدولي توالت ردود الافعال المنددة بالعدوان الاسرائيلي على إيران.

وأدانت غالبية دول المنطقة بما فيها باكستان وماليزيا والسعودية والامارات وسلطنة عمان وقطر والاردن والكويت والعراق وسوريا الهجوم الصهيوني على إيران.

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