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الصحة اللبنانية: شهيدان و11 مصابا بغارة للاحتلال على بلدة حارة صيدا

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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