العامري: أميركا متواطئة في العدوان الاسرائيلي على ايران

العالم - العراق

وقال العامري في تصريح صحفي نشره مكتبه الاعلامي اليوم الأحد، إن "الجانب الأمريكي أثبت مجدداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وامداده بكل ما يحتاجه لممارسة أساليبه العدوانية وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "لهذا فقد باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق بأشكاله كافة".

وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد ذكرت أمس السبت بأن "طائرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية".

وأضافت أن "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي. والنتيجة: التواطؤ الأميركي في هذه الجريمة مؤكد".

هذا وشن كيان الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الثانية من فجر يوم السبت عدوانا من خارج الحدود على ايران ما خلف أضرارا محدودة.

وسمع دوي انفجارات إثر تصدي منظومة الدفاع الجوي الايرانية لمحاولات كيان الاحتلال استهداف بعض القواعد العسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان.