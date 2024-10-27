الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024

العالم – باختصار

بعثت كامالا هاريس نفسا جديدا في حملة الحزب الديمقراطي الذي رشحها لتواجه الجمهوري دونالد ترامب.

من جهته لا يزال ترامب يراهن على الشعبية التي يحظى بها لدى قاعدته الانتخابية.

نيويورك تايمز: تقارب بين المرشحين في الولايات السبع الحاسمة للانتخابات.

نتائج استطلاع الرأي شبه متعادلة في معظم ما يسمى الولايات المتأرجحة الرئيسية.

إستطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن: المرشحان متعادلان عند 47% بين الناخبيين المحتملين.

وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها تشبه "مكب نفايات العالم" في إشارة إلى تدفق المهاجرين إليها.

تكثف هاريس جهود التواصل مع الناخبين السود واللاتينيين لمحاولة سد الفجوة مع ترامب.

تحضر حرب غزة بقوة في الانتخابات الأميركية في ظل انحياز واضحا للمرشحين لصالح "إسرائيل".

هاريس: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب وقف الحرب وإعادة الرهائن.

ترامب: يجب أن نستمر في تقديم الدعم حتى تحقق إسرائيل أهدافها.

هاريس: يجب إرساء حل الدولتين واستقرار في الشرق الأوسط لا يساهم في زيادة قوة إيران.

ترامب: أنا أكبر داعم لإسرائيل ولا ضير في إعادة احتلال غزة.

خبراء: كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري منحازان بشكل كامل لكيان الاحتلال.

يعتقد الكثيرون أن الولايات المتحدة هي العامل الرئيس للمشاكل والحروب في منطقة غرب آسيا

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