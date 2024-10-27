سفير إيران في العراق ينتقد مواقف أوروبا بشأن الجزر الثلاث

العالم _ إيران

وأشار آل صادق، خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوث، إلى بعض بنود البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي فيما يتعلق بمسألة إيران.

واكد على سلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك على أساس المبادئ الدولية المقبولة والمعترف بها.

وقال السفير الإيراني في بغداد، وهو ينتقد المواقف غير المقبولة التي وردت في البيان بشأن الجزر الإيرانية الثلاث: على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماعات عديدة مع الجهات الأوروبية قد تم التأكيد على أن المواقف الواردة في البيان تتعارض بشكل واضح مع النهج التفاعلي وينبغي تصحيحها.