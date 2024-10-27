الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في نهاريا ومحيطها

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :