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كتائب شهداء الاقصى: عملية الدهس البطولية قرب مقر الموساد وجهت ضربة أمنية وعسكرية جديدة للعدو في ذروة غطرسته

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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