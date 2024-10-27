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عائلات أسرى إسرائيليين لدى حماس يهاجمون نتنياهو أثناء خطاب له بمناسبة ذكرى الـ7 من أكتوبر

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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