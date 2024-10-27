حزب الله يبارك عملية ’تل أبيب’ البطولية

العالم - لبنان

وتقدم حزب الله في بيان له بالتهنئة والتبريك لعائلة الشهيد البطل المقاوم الذي أثبت مجددًا بدمه وشجاعته وإيمانه عظمة هذا الشعب المقاوم وصلابته وعزيمته في مواجهة الاحتلال.

وأضاف “هذه العملية ومثيلاتها بكافة الأساليب والأشكال الممكنة تعبير حيّ عن إرادة هذا الشعب وقدرته وردّة فعل حقيقية وطبيعية على الاحتلال والعدوان والمجازر”.

وختم البيان “إنّنا على ثقة أنّ شعبينا الفلسطيني واللبناني وسائر شعوب منطقتنا وحركات المقاومة فيها الفخورة اليوم بهذه العملية البطولية ماضون على خطّ المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر وإزالة كابوس الاحتلال”.

هذا وقتل 6 جنود صهاينة وأصيب العشرات بجروح بين خطيرة ومتوسطة- اليوم الأحد- بعملية دعس في مفرق غليلوت قرب مقر الموساد بتل أبيب وسط فلسطين المحتلة.

وأكد موقع أخبار أمنية من الميدان إصابة 50 على الأقل جميعهم من جنود الاحتلال جراء اصطدام شاحنة بمارة في مفرق غليلوت قرب مقر الموساد بتل أبيب، قبل أن يعلن مقتل 6 على الأقل.