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حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة مرغليوت

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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