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البرلمان العربي يوافق على طلب العراق برفع شكوى في محكمة لاهاي ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه المجازر والابادة ضد الشعب الفلسطيني

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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