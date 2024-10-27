الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في عرب العرامشة بالجليل الغربي

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :