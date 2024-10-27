ايران تطالب بعقد اجتماع اممي طارئ لإدانة العدوان الإسرائيلي على اراضيها

العالم _ إيران

وعقب الهجوم العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني على بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، أرسل وزير الخارجية عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مطالباً بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم لإدانة هذا العدوان.

واعتبر عراقجي في رسالته هذا التصرف الصهيوني انتهاكاً صريحاً لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، وأيضاً خرقاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك البند الرابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على حظر استخدام القوة، وأدان هذا التصرف بشدة.

وأكدت الرسالة أن هذا العدوان، الذي جاء امتداداً للإبادة الجماعية في غزة وإثارة الحرب في لبنان، يُعد تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني في جزء من الرسالة إلى أنه، رغم أن أنظمة الدفاع الإيرانية اعترضت غالبية المقذوفات التي أُطلقت، إلا أن الهجوم العدواني للكيان الصهيوني تسبب بأضرار للمواقع المستهدفة، والأهم من ذلك أدى إلى استشهاد 4 من أفراد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما شدد عراقجي في رسالته على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وضمن إطار القانون الدولي، تحتفظ بحقها المشروع في الرد على هذا العدوان الإجرامي.