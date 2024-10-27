صنعاء تفشل محاولات أميركية لكسر الحظر البحري على الاحتلال

العالم – المشهد اليمني

هذا وكانت القوات اليمنية جددت استهداف العمق الإسرائيلي بعد نشر واشنطن منظومة ثاد الدفاعية حيث أعلنت صنعاء تمكن القوات الصاروخية اليمنية من استهداف قاعدة عسكرية شرق تل أبيب، وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات لمرتزقة الإمارات في الداخل حيث قالت مصادر يمنية إن مرتزقة طارق عفاش المدعوم إماراتيا وأميركيا يعملون على فتح جبهة قتال جديدة في اليمن من أجل مساندة الاحتلال الإسرائيلي.

وتناقش هذه الحلقة من البرنامج مع ضيوفها هذه الأسئلة:

كيف تقرأون استمرار العمليات اليمنية خلال الفترة الأخيرة؟

هل توقفت بشكل كامل عملية الملاحة الإسرائيلية والأميركية في البحر الأحمر والبحر العربي؟

كيف قرأتم العملية اليمنية الجديدة في عمق كيان الاحتلال بعد نشر منظومة ثاد الأميركية في كيان الاحتلال؟

هل لهذه المنظومة أي تأثير على العمليات اليمنية في عمق كيان الاحتلال؟

ماذا عن الخسائر التي يتحدث عنها كيان الاحتلال في ميناء إيلات؟ هل هناك خسائر اقتصادية أخرى ألحقتها العمليات اليمنية بكيان الاحتلال؟

ماذا عن انعكاسات الوضع على الداخل اليمني؟ هناك حديث عن نيت مرتزقة للإمارات بفتح الجبهات في اليمن.. هل هذا صحيح؟ وما هو تأثير ذلك؟

لماذا برأيكم يعمل المرتزقة على إعادة التوتر والاشتباكات بالداخل؟ وكيف يمكن تجاوز ذلك؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..