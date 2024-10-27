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صحة الكيان: بلغت اصابات الشمال 104 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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