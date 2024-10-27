حزب الله يضرب مصنعاً لصناعات عسكرية صهيونية في عكا

العالم _ لبنان

وشن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 من صباح اليوم الأحد 27-10-2024 هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

وشدد حزب الله، في بيان، أن ‏هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه.

وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار طائرة من دون طيار داخل مبنى في المنطقة الصناعية "بارليف" بين عكا و"الكرمئيل"، حيث سقط 4 إصابات في المكان.

إذاعة جيش العدو من جهتها أعلنت أن حزب الله ضرب بدقة مصنعًا لتجميع مكونات الطيران في المنطقة الصناعية “بارليف” غربي عكا.

وقالت الإذاعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في سبب عدم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة "بارليف" الصناعية، حيث ضربت الطائرة المسيرة.