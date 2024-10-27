الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب القسام: إستهدفنا ناقلة جند صهيونية وجرافتين عسكريتين بعبوات ارضية شرق جباليا

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :