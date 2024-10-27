1000 شهيد شمال غزة خلال 23 يوما من الحصار

العالم - فلسطين

وحمل الدقران خلال تصريحات إعلامية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الطواقم الطبية التي اعتقلها من مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى أن الاحتلال أخرج المنظومة الصحية بالشمال عن العمل، لقتل أكبر عدد من المواطنين.

ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 180

من ناحيته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة بارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 180 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الصحافيين بعد ارتقاء رئيس قسم الإعلام الرقمي في قناة الأقصى الفضائية، الصحافي سائد رضوان، والصحافي حمزة أبو سلمي من وكالة سند للأنباء، والصحافية حنين محمود بارود والتي تعمل في مؤسسة القدس، والمونتير حمزة يوسف أبو سلمية، وذلك من جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة "أسماء" التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشدّ العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين، محمّلاً الاحتلال كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحافي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية.