الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: نؤكد حقنا بالرد على الاعتداء الصهيوني وإننا لسنا دعاة حرب لكننا سندافع عن سيادتنا وحقوق شعبنا

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :