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حزب الله: تصدينا لمسيرة هرمز900 في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض جو وأجبرناها على المغادرة

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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