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القناة 12 العبرية: مكتب نتنياهو طلب أكثر من نصف مليون دولار لتعزيز الأمن في منزله

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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