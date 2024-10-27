غوتيريش: محنة الفلسطينيين المحاصرين شمال غزة لا تطاق

العالم - فلسطين

وأعرب غوتيريش عن صدمته إزاء المستويات المروعة للموت والإصابات والتدمير في شمال غزة.

وشدد على أن الجهود المتكررة لتوصيل الإمدادات الإنسانية اللازمة للبقاء على قيد الحياة ما زالت تواجه بالرفض من السلطات الإسرائيلية باستثناءات قليلة، بما يضع عددا لا يحصى من الأرواح في خطر.

وأكد أن تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة يعرض حياة آلاف الأطفال للخطر.

ولفت إلى أن الدمار الواسع والحرمان الناجمين عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، يجعلان ظروف الحياة غير محتملة للسكان الفلسطينيين هناك.

ووصف حالة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة بأنها "لا تُطاق"، مجددا دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.