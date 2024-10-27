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مراسل العالم: سماع دوي انفجار في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي شرق دير الزور شرقي سوريا

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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