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وزارة الصحة اللبنانية: 2672 شهيدا و12468 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

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