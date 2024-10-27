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الصحة اللبنانية: 2672 شهيدا و12468 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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